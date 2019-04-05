Главная Новости Власть 17 апреля состоится сессия Харьковского городского совета
05.04.2019  11:11   

17 апреля состоится сессия Харьковского городского совета

Двадцать шестая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 17 апреля в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


://city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня - 56 вопросов и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.

Источник:   ХГС
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков, депутаты
 
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