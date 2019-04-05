17 апреля состоится сессия Харьковского городского совета

Двадцать шестая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 17 апреля в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня - 56 вопросов и «Разное».
Начало сессии - в 10:00.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажн.:
давл.:
ветер: