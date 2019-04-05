17 апреля состоится сессия Харьковского городского совета

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Гороскоп по знакам Зодиака на 5 апреля Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.

Прогноз погоды в Харькове на выходные В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.