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05.04.2019  11:27   

Харьковские фискалы зафиксировали фантастическую декларацию в киевском районе (ФОТО)

Харьковчане, писатели-фантасты Олег Ладыженский и Дмитрий Громов, известные под литературным псевдонимом Генри Лайон Олди, который год декларируют свои доходы с Киевском районе Харькова, демонстрируя пример настоящей гражданской позиции.


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В рамках нынешней декларационной кампании они снова посетили инспекцию, чтобы отчитаться о гонорарах, полученных в 2018 году.

Сами авторы однажды определили «жанр» своих произведений как «философский боевик».

По словам писателей, декларирование доходов - это не только конституционная обязанность каждого гражданина, а возможность добровольной уплаты налогов, от уровня которой зависит состояние местных бюджетов и социально-экономическое развитие нашего региона. 

Декларирования своих доходов и своевременная уплата налогов является своеобразным источником положительной самооценки, четким осознанием того, что ты делаешь как честный, добропорядочный гражданин.

В ГУ ГФС в Харьковской области напоминают, ежегодная кампания декларирования выходит на финишную прямую.

Чтобы успеть отчитаться об имущественном состоянии и доходах, полученных в течение 2018 года, необходимо до 1 мая посетить свою налоговую инспекцию и заполнить налоговую декларацию.

 

Справка:

Олег Семёнович Ладыженский родился 23 марта 1963 года в Харькове. После школы учился в харьковском Институте Культуры, который и окончил в 1984 с отличием. Сразу после окончания института работал режиссёром в театре «Пеликан». За время работы Ладыженский поставил около 10 спектаклей, в том числе по мотивам повестей Стругацких «Трудно быть богом» и « Жиды города Питера», за что и был награждён в 1987 званием лауреата II Всесоюзного фестиваля театральных коллективов. Имеет чёрный пояс по контактному карате-до, первый дан и статус судьи международной категории. С 1992 года — вице-председатель Общества любителей боевых искусств, старший инструктор школы Годзю-рю. Женился в 84-ом, есть дочка. Любит джаз.

 

Дмитрий Евгеньевич Громов родился 30 марта 1963 года в Симферополе. В пять лет родители увозят его в Севастополь, а в 1974 переезжают в Харьков. Закончив в 80-ом школу, Дмитрий поступил в харьковский политехнический институт и окончил его с отличием. В 1986 поступил на работу в ХНПО «Карбонат» по своей специальности инженера-химика. Через пару лет поступил в аспирантуру того-же харьковского политехнического на базе общей и неорганической химии, но по окончании, диссертацию защищать не стал, так как к 1991 году был целиком занят литературной деятельностью. Любит Хард-Рок, имеет коричневый пояс по каратэ, женат с 1989 года, есть сын 1989 года рождения.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, декларация, харьков, киевский, районное отделение, фантасты, регистрация
 
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