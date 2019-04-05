Главная Новости Власть Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала Харьковгаз
05.04.2019  17:24   

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала Харьковгаз

Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Комиссии


// facebook

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала четыре оператора газораспределительных сетей на общую сумму 4,15 млн грн.

 Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Комиссии, пишет УНИАН.

Помимо «Харьковгоргаз», в результате плановых проверок, за доначисления объемов потребления газа в платежках, были оштрафованы «Николаевгаз», , «Сумыгаз» и «Днепргаз».

Штрафные санкции для каждого облгаза составили 850 тыс. грн.

Кроме этого, у оператора ГРС «Днепргаз» были выявлены другие нарушения, за которые регулятор дополнительно оштрафовал компанию еще на 850 тыс. грн.

НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты для потребителей и сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период — с октября 2018 года по 26 апреля 2019 года.

Источник:   УЬР
 Тэги:  комиссия, штраф, газ, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.04 Общество В Харькове отказали трети из рассмотренных представлений о льготной пенсии – комментарии Гоструда 26.03 ЖКХ Нацкомиссия оштрафовала Харьковгаз за завышение счетов за газ для населения и обязала сделать перерасчет 20.03 Экономика и промышленность Харьковчанам разрешили не ставить жучки в газовые счетчики.
 
 

Видео

Полиция опровергает слухи о ДТП с участием служебного автомобиля. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 