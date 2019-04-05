Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала Харьковгаз

Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Комиссии
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала четыре оператора газораспределительных сетей на общую сумму 4,15 млн грн.
Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Комиссии, пишет УНИАН.
Помимо «Харьковгоргаз», в результате плановых проверок, за доначисления объемов потребления газа в платежках, были оштрафованы «Николаевгаз», , «Сумыгаз» и «Днепргаз».
Штрафные санкции для каждого облгаза составили 850 тыс. грн.
Кроме этого, у оператора ГРС «Днепргаз» были выявлены другие нарушения, за которые регулятор дополнительно оштрафовал компанию еще на 850 тыс. грн.
НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты для потребителей и сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период — с октября 2018 года по 26 апреля 2019 года.
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В конце недели будет преобладать антициклонный характер погоды, то есть, осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажн.:
давл.:
ветер: