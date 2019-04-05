05.04.2019 17:24

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг оштрафовала Харьковгаз

Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Комиссии



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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала четыре оператора газораспределительных сетей на общую сумму 4,15 млн грн.

Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Комиссии, пишет УНИАН.

Помимо «Харьковгоргаз», в результате плановых проверок, за доначисления объемов потребления газа в платежках, были оштрафованы «Николаевгаз», , «Сумыгаз» и «Днепргаз».

Штрафные санкции для каждого облгаза составили 850 тыс. грн.

Кроме этого, у оператора ГРС «Днепргаз» были выявлены другие нарушения, за которые регулятор дополнительно оштрафовал компанию еще на 850 тыс. грн.

НКРЭКУ обязала компании провести перерасчеты для потребителей и сделать перерасчет дополнительных начислений за весь период — с октября 2018 года по 26 апреля 2019 года.