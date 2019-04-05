05.04.2019 18:14

Игорь Терехов: Сегодня мы уже готовимся ко второму туру выборов, и я уверен, спокойно его переживем

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 5 апреля, провел встречу с членами Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).



//city.kharkov.ua

Стороны обоюдно отметили, что в Харькове первый тур президентских выборов прошел в спокойной обстановке, без особых нарушений.

Член ENEMO по наблюдению за выборами в Украине Нана Давидзе сообщила, что их организация уже сделала заявление о своих выводах относительного первого тура.

«Оценка такова, что выборы прошли прозрачно и демократично. Что касается Харькова, то нам было легко здесь работать, никаких проблем», - отметила Нана Давидзе.

Игорь Терехов сообщил наблюдателям, что на президентских выборах Харьковский городской совет как орган местного самоуправления имеет ограниченные полномочия.

«Мы не первый год проводим выборы, поэтому сложностей не было. Все избирательные комиссии были сформированы вовремя, организационные моменты продуманы, участки открылись и закрылись вовремя. Никаких столкновений и драк не зафиксировано. То, что зависело от городской власти, было выполнено в полном объеме, никаких замечаний к нам не было ни от одного штаба. Мы не вмешивались в избирательный процесс, ни за кого не агитировали. А сегодня уже готовимся ко второму туру, и я уверен, что мы спокойно его переживем. Все проходит тихо и мирно», - подчеркнул Игорь Терехов.