05.04.2019 19:12

Игорь Терехов ознакомился с ходом работ по реконструкции сада имени Шевченко (ВИДЕО)

Как отметил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, реконструкция сада в районе фонтана «Каскад» и концертного зала «Украина» идет по графику.



//city.kharkov.ua

На «Каскаде» ведутся строительно-монтажные и отделочные работы. На площадке перед спуском будут работать два фонтана, сами ступени облицуют гранитом, и по ним вода течь не будет.

«Каскад» приобретает новый вид. Кроме того, там предусмотрен пандус для комфорта людей с инвалидностью и мам с колясками», - рассказал Игорь Терехов.

В ходе реконструкции расположение аллей в саду сохранили прежним, на части из них установили новые светильники. Перед концертным залом «Украина» уложили новую плитку, продолжаются работы по созданию нового озера. Игорь Терехов отметил, что при реконструкции применяются современные материалы, большое внимание уделяется качеству работ и организации обслуживания парковой зоны.

Кроме того, возле входа в сад ближе к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина ведется строительство современной детской площадки с резиновым покрытием, а рядом будет создана спортивная зона.

«В целом работы идут в соответствии с графиком и задачами, которые мы ставили перед профильными департаментами и генподрядчиком. Есть определенные недочеты, на которые я указал. Они будут отработаны», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что городской сад им. Шевченко реконструируют поэтапно. Уже открыты его части, расположенные ближе к театру оперы и балета и вдоль ул. Сумской.