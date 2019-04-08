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08.04.2019  15:01   

Погибшую волонтера посмертно наградили орденом

Президент посмертно наградил Яну Червоную орденом Богдана Хмельницкого.


// ХОГА
Соответствующий Указ Петр Порошенко подписал 6 апреля.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)», - отмечается в Указе.

Яна Червоная - харьковский волонтер и боец ​​батальона «Донбасс» погибла во время обстрела позиций украинских военных в районе населенных пунктов Новозвановка и Попасная 2 апреля. Яна Червоная была участницей харьковского Евромайдана. С началом боевых действий на востоке Украины начала волонтерскую деятельность, помогала бойцам в зоне АТО. Позже приняла присягу и служила в составе батальона «Донбасс-Украина». У Яны Червоной осталось двое детей.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  волонтер, награда, харьков
 
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