08.04.2019 18:29

Игорь Терехов: Все делается для того, чтобы парк радовал харьковчан и гостей города

Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон и первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 8 апреля, посетили Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов рассказал Жану-Эрику де Загону о строительстве парка, обслуживании предприятия и показал все тематические зоны.

Жан-Эрик де Загон отметил, что это удачный проект - в парке можно просто погулять, наслаждаясь природой, а можно покататься на аттракционах и активно отдохнуть.

«Они могут гордиться своей работой. Прежде всего мне очень понравилось, что была сохранена природа, старые деревья. Еще я заметил бронзовые скульптуры - какие они прекрасные и символизируют свою какую-то историю. Очень понравилась идея, что люди пожилого возраста и молодежь могут провести время вместе. Думаю, что люди постарше и дети очень довольны», - поделился впечатлениями глава представительства ЕИБ.

На память гостю подарили фирменный значок парка, после прогулки он заполнил Книгу отзывов.

Игорь Терехов отметил, что Центральный парк продолжат улучшать, например, возле колеса обозрения откроют новый Дом сказки. Кроме того, к 1 мая зальют водой озеро, и там снова будут плавать лебеди.

«Мы сегодня осмотрели парк. Это любимое место харьковчан. Я вспоминаю, сколько труда и усилий было вложено, чтобы его создать. Здорово, что он поддерживается в таком хорошем состоянии, и наши гости отмечают, что это один из лучших парков в Европе. Он развивается, появляются новые аттракционы. Все делается для того, чтобы парк радовал харьковчан и гостей города», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон находится с рабочим визитом в Харькове. Сегодня он также посетил Центр управления дорожным движением города и Региональный центр услуг.