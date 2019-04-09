09.04.2019 15:40

«Hewlett Packard» стал партнером Харькова в построении «Умного города»

Горсовет будет использовать разработки и рекомендации одного из мировых IT-лидеров в работе камер видеонаблюдения, автоматизации служб быстрого реагирования, в управлении вывозом отходов и защите стратегических объектов Харькова.



://city.kharkov.ua

9 апреля в Харьковском городском совете подписан Меморандум с компанией «Hewlett Packard Enterprise» о сотрудничестве в построении системы «Умный город» («Smart city»). Документ скрепили подписями городской голова Геннадий Кернес и генеральный директор компании в регионах Восточной и Южной Европы Мартин Кубала.



Меморандум предусматривает создание пилотных технических разработок и рекомендаций сразу по нескольким направлениям: это система записи и анализа видео с камер наблюдения, автоматизация служб быстрого реагирования, управление в сфере вывоза отходов, мониторинг работы водопровода и интеллектуальная защита стратегических объектов города. К 2020 году город выберет оптимальные решения HP для «Smart city» в Харькове.



«Главное, о чем мы договариваемся, - это участие HP в построении комплексной системы безопасности Харькова. Не так давно мы начали внедрение «Умного города». Вы знаете, что цифровое управление процессами жизнедеятельности - сейчас маркер для мегаполисов. В Харькове постоянно растет население, растет спрос на административные и инфраструктурные услуги. Добившись высоких стандартов в «умном управлении» городом, мы дадим людям, которые здесь живут, учатся и работают, то, что они заслуживают - безопасность и комфорт. И, что тоже немаловажно, повысим капитализацию Харькова для будущих человеческих и финансовых вливаний», - сказал Геннадий Кернес перед подписанием меморандума.



«Я вдохновлен тем, что увидел в Харькове, и доволен, что мы выбрали ваш город из всей Украины для совместного создания «Smart city». Цель очевидна - улучшение качества жизни людей. Этот проект, я уверен, не на одно десятилетие, но те результаты, которые приносит «Умный город» в Дубае, Барселоне, десятках других городов мира, однозначно направляют нас на этот путь. Харьков может быть местом, где человек, сообщество, компания могут рассчитывать на безопасное и гармоничное развитие», - отметил Мартин Кубала.



На встрече для специалистов НР также был презентован проект Ситуационного центра – единого пункта реагирования на чрезвычайные ситуации, который создается в Харькове.