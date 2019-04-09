09.04.2019 16:31

Игорь Терехов презентовал проект Ситуационного центра

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве Харькова с компанией «Hewlett-Packard Enterprise» презентовал проект будущего Ситуационного центра.



// city.kharkov.ua

Как сообщил первый вице-мэр, сегодня, по распоряжению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, создана рабочая группа по вопросам создания Городского ситуационного центра, в которую вошли представители исполнительного комитета городского совета, патрульной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, службы скорой помощи, коммунальных предприятий, а также профильных вузов города. На сегодняшний день ведется работа по разработке проектной документации и визуализации самого центра. Также Игорь Терехов напомнил, что уже определено место строительства будущего центра в районе Международного аэропорта «Харьков».

«При выборе этой локации были учтены все требования к такого рода объектам, в том числе относительно его безопасности. Это будет одноэтажное здание с цокольным этажом общей площадью до 2,5 тыс. кв. м. В нем будут размещены оперативно-диспетчерский зал, центр управления дорожным движением, коммуникационный центр, кризисный зал, кабинеты для представителей Национальной полиции, а также технические помещения и залы для проведения совместных тренингов и обучения представителей служб экстренного реагирования», - сообщил первый вице-мэр.



Он отметил, что Ситуационный центр будет работать круглосуточно. В его функции будет входить прием экстренных вызовов от населения, мониторинг событий, передача информации службам реагирования, а также моделирование возможных экстренных ситуаций и этапы их развития. Также первый вице-мэр сообщил, что в городе завершен первый этап создания комплексной системы видеонаблюдения. В частности, уже установлено 1,6 тыс. камер в 109 школах, 500 камер - в медучреждениях, 130 - в центрах предоставления административных услуг, 400 - на коммунальных предприятиях, еще 100 - на перекрестках и улицах города.



В свою очередь генеральный директор представительства «Hewlett-Packard Enterprise» в Украине Андрей Пищиков отметил, что внедрение подобного рода системы в Харькове позволит не только повысить безопасность и комфорт проживания в городе, но и более оптимально планировать его развитие, например, рост населения, а также обеспечение водоснабжением отдаленных и новых районов.



«Решение о создании Ситуационного центра – это, безусловно, шаг вперед, но очень много вопросов касается нормативно-правовой сферы, которую необходимо адаптировать, и не всегда украинское законодательство правильно реагирует на такие моменты. Но если это удастся пройти, а я вижу, что есть желание для того, чтобы эту задачу решить, то внедрение подобного рода системы позволит Ситуационному центру как инструменту выйти на совершенно другой уровень в плане обеспечения не только безопасности, но и комфорта жизни горожан, а также позволит Харькову стать еще более привлекательным не только для туристов, но и инвесторов в целом», - подчеркнул Андрей Пищиков.



Отметим, что в рамках программы «Безопасный город» Харьков сотрудничает с Европейским инвестиционным банком, который выразил готовность предоставить городу кредит в размере 20 млн евро на строительство Городского ситуационного центра. Также консультативную помощь по этому проекту городу оказывают международные эксперты компании «Guliani Security & Safety» (США). В свою очередь компания «Hewlett-Packard Enterprise», с руководителем которой сегодня городской голова Геннадий Кернес подписал Меморандум о сотрудничестве, предоставит необходимое программное обеспечение для реализации программы «Безопасный город».