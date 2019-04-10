Отделы госреестра харьковских избирателей будут работать и в выходные, чтобы все желающие успели изменить место голосования

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверена, что рассчитывают, что изменить место голосования успеют все желающие.
«Это был один из факторов, почему мы старались как можно быстрее подвести итоги первого тура, получить уже протоколы и выйти на финальный результат - именно для того, чтобы как можно раньше запустить систему временного изменения избирательного адреса», - сообщила она.
Также, по словам главы ЦИК, отделы госреестра избирателей будут работать и в выходные дни.
«Практика показывает, что максимальная явка наших граждан в органах реестра происходит в последнюю неделю. Поэтому, если мы пойдем по этому графику, я думаю, что мы справимся», - отметила Слипачук.
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