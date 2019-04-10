Главная Новости Власть Отделы госреестра харьковских избирателей будут работать и в выходные, чтобы все желающие успели изменить место голосования
10.04.2019  08:45   

Отделы госреестра харьковских избирателей будут работать и в выходные, чтобы все желающие успели изменить место голосования

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверена, что рассчитывают, что изменить место голосования успеют все желающие.


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«Это был один из факторов, почему мы старались как можно быстрее подвести итоги первого тура, получить уже протоколы и выйти на финальный результат - именно для того, чтобы как можно раньше запустить систему временного изменения избирательного адреса», - сообщила она.

Также, по словам главы ЦИК, отделы госреестра избирателей будут работать и в выходные дни.

«Практика показывает, что максимальная явка наших граждан в органах реестра происходит в последнюю неделю. Поэтому, если мы пойдем по этому графику, я думаю, что мы справимся», - отметила Слипачук.

Источник:   ЦН
 Тэги:  избиратели, харьков, голосование, место
 
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