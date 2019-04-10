Главная Новости Власть В Харькове снова завоют сирены
10.04.2019  11:01   

В Харькове снова завоют сирены

В среду, 17 апреля, в регионе проведут очередную проверку средств оповещения населения.


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Сирены включат в 14:25, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОГА.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить областное телевидение (UA:Харків), радиовещание (проводное или эфирное на частоте 67,13 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в департаменте. - Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».

Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сирена, оповещение, харьков
 
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