В Харькове снова завоют сирены

В среду, 17 апреля, в регионе проведут очередную проверку средств оповещения населения.
«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить областное телевидение (UA:Харків), радиовещание (проводное или эфирное на частоте 67,13 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в департаменте. - Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».
Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.
Слово «хочу» сегодня будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И если желание и возможность совпадают – почему бы не побаловать себя?
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без существенных осадков.
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