11.04.2019 12:02

Как не попасть в неприятность за границей: советы с той стороны закона

Полицейские дают полезные советы, как не стать жертвой торговли людьми и не попасться в трудные ситуации за рубежом.



aif.ua

Прежде всего, граждане должны помнить, что выезд за границу может осуществляться на законных основаниях в соответствии с намеченной цели поездки и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и страны назначения.



При планировании выезда за границу с целью трудоустройства необходимо обязательно убедиться, что ваша работа за рубежом имеет законный статус. Еще до выезда вы должны получить разрешение на работу или рабочую визу - рабочую, а не туристическую. Обязательно обратитесь в посольство страны назначения лично, особенно если вы обращаетесь за рабочей визой.



Будьте осторожны с паспортом! Никогда никому не отдавайте свой паспорт, кроме как работникам посольств, консульских учреждений и пограничных пунктов пропуска. Это ваш идентификационный документ и он должен всегда быть в вас.



Сделайте ксерокопии всех важных документов! Еще до выезда сделайте ксерокопии вашего паспорта, визы, страховки и любых других документов, связанных с поездкой. Держите их в безопасном месте отдельно от оригиналов. Кроме того, оставьте копии своим родным или друзьям в Украине.



Не выезде из страны, пока не получите четкой контактной информации о месте, где вы будете работать и о безопасном и надежное место жительства. Сообщите родным и друзьям о детальном место своего пребывания за границей, а также оставьте им подробную информацию о Вашего работодателя. Поделитесь этой информацией меньшей мере с тремя родными и близкими людьми!



Узнайте, как обезопасить себя от попадания в сети торговцев людьми.



В Украине действуют преступные группы, которые продают людей в рабство за границу под прикрытием обещаний законного трудоустройства. Помните, никто не защищен от таких опасных ситуаций.



Поэтому, обязательно ознакомьтесь с правами работников и мигрантов в соответствующей стране назначения. В большинстве стран установлены стандарты минимального уровня оплаты труда, максимальной продолжительности рабочего дня и компенсаций в случае несчастных случаев на производстве. Обязательно спросите своего зарубежного работодателя о медицинском обслуживании и социальной защите, на которые вы можете рассчитывать. Помните, что работодатели имеют обязанности по отношению к своим работникам. Запишите перечень условий соглашения с работодателем, чтобы до выезда четко осознать свою выгоду от трудоустройством за рубежом и свои обязанности.



Если вы оказались за пределами Украины в затруднительном положении, обращайтесь за помощью в посольство (консульство) Украины, которое представлено в этой стране, или в Министерство иностранных дел Украины по телефонам (38044) 238-15-50. Вы также можете обратиться к общественным и благотворительным организациям с просьбой оказать вам помощь.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам общественных организаций: 8-800-500-22-55 - Национальная бесплатная горячая линия по противодействию торговле людьми; 8-800-505-50-10 - Всеукраинская горячая линия центров консультирования мигрантов (бесплатно со стационарных телефонов в Украине); 527 - бесплатно с номеров life :), Киевстар и МТС.



Для проверки легальности работы посредника трудоустройства за рубежом позвони по телефону +38 (044) 289-50-97 (ежедневно с 17:00 до 18:00, в пятницу с 17:00 до 17:45).