11.04.2019 17:46

Геннадий Кернес провел прием работников образования

С жалобами и предложениями на встречу пришли сотрудники общеобразовательных, спортивных, специализированных школ и детских садов Слободского и Основянского районов.



// city.kharkov.ua

11 апреля Харьковский городской голова Геннадий Кернес продолжил серию личных приемов работников учреждений образования Харькова. Они начались в конце марта с Киевского района, сегодня свои обращения принесли более 60 педагогов Слободского и Основянского районов. В них, прежде всего, речь идет об улучшении материально-технических условий в школах всех профилей и детских садах. Кроме того, были приняты жалобы на работу коммунальных служб, заявления на ремонт домов коммунальной собственности, а также индивидуальные просьбы о помощи в организации и оплате лечения для самих педагогов и членов их семей.



Валентина Ямненко, воспитатель детсада №289, инициирует капитальный ремонт отопительной системы в здании. Директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что работы начнутся в ближайшее время и будут выполнены к началу нового отопительного сезона. Также на приеме принято решение закупить и установить современную автономную котельную в детский сад №96. До последнего времени он был подключен к отопительной системе колледжа транспортных технологий, и воспитатели вместе с родителями жаловались на холод в группах. Новое оборудование планируется подключить тоже в текущем году.



С началом каникул начнется замена окон в школах №7 и 60. В 91-й школе на Садовом проезде, где на будущий учебный год зарегистрировался ученик на инвалидной коляске, будут построены пандусы. Принято и заявление заместителя директора спецшколы №66 Нины Трохименко на установку в здании камер наблюдения. При этом Геннадий Кернес отметил, что в 2019 году уже во всех харьковских школах заработает видеонаблюдение.



На ближайшей сессии городского совета будут выделены деньги на оборудование и обучающие материалы для кабинетов физики школ №34 и 95. Кроме того, в обеих школах летом пройдет полная реконструкция школьных стадионов, с обустройством футбольного поля, тренажеров и площадок для командных игр. На территории гимназии №12, по просьбе директора Лидии Калмычковой, будет установлена игровая площадка для малышей. Обсуждая этот вопрос, педагоги обратили внимание на то, что ученики начальной школы, а это 400 детей, много времени проводят в группах продленного дня. Лестницы и карусели, по мнению учителей, превратили бы прогулки учеников младших классов в полезное и веселое время.



Продолжается программа восстановления сети детских садов Харькова. В 296-м детсаде часть помещения, которую занимали органы юстиции, будет отремонтирована после пожара, и в 2020 году детей примут две новые группы. Воспитатели детских садов №458 и 300 говорили о потребности в дополнительных детских площадках. В последнем, кроме того, принято решение разграничить части здания, которое детсад делит со школой искусств имени Исаака Дунаевского, из-за разного режима дня малышей и учеников музыкальной школы.



«Я благодарю учителей и воспитателей за активность, за то, что кроме личных, вы поднимаете вопросы, важные для учебы и безопасности детей. На каникулах развернутся плановые работы, некоторые заявления можно решить в оперативном порядке. Обращаю внимание департаментов, что все ваши обещания людям не снимаются с контроля до их выполнения. Не рапортуйте без оснований и договаривайтесь с людьми», - сказал, подводя итоги приема, Геннадий Кернес.