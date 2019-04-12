Высшее правосудие в Украине доверили защищать харьковчанам (ФОТО)

В состав Высшего антикоррупционного суда Украины и Апелляционной палаты ВАС вошли пятеро представителей Харьковщины.
в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. 38 судей приняли присягу в Кловском дворце в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте Президента.
Соответствующие указы президента Украины Петра Порошенко от 11 апреля опубликованы на сайте главы государства .
Согласно списку, в состав Высшего антикоррупционного суда Украины вошли действующая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич, а также адвокаты Олег Ткаченко, Олег Федоров и Ярослав Шкодин.
Кроме того, в состав Апелляционной палаты ВАС вошел судья Чугуевского городского суда Харьковской области Игорь Панаид.
Президент напомнил, что к конкурсным процедурам по отбору судей были привлечены высококвалифицированные международные эксперты из многих стран – бывшие судьи и прокуроры из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.
Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что МВФ не видит существенных изменений в борьбе Украины с коррупцией.
На сайте Президента Украины выложили фото с текстом присяги харьковского судьи:
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
Пятницу обещают дождливой, но все еще теплой. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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