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12.04.2019  11:15   

Высшее правосудие в Украине доверили защищать харьковчанам (ФОТО)

В состав Высшего антикоррупционного суда Украины и Апелляционной палаты ВАС вошли пятеро представителей Харьковщины.


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в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. 38 судей приняли присягу в Кловском дворце в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте Президента.

Соответствующие указы президента Украины Петра Порошенко от 11 апреля опубликованы на сайте главы государства .

Согласно списку, в состав Высшего антикоррупционного суда Украины вошли действующая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич, а также адвокаты Олег Ткаченко, Олег Федоров и Ярослав Шкодин.

Кроме того, в состав Апелляционной палаты ВАС вошел судья Чугуевского городского суда Харьковской области Игорь Панаид.

Президент напомнил, что к конкурсным процедурам по отбору судей были привлечены высококвалифицированные международные эксперты из многих стран – бывшие судьи и прокуроры из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что МВФ не видит существенных изменений в борьбе Украины с коррупцией.

На сайте Президента Украины выложили фото с текстом присяги харьковского судьи:

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  адвокан, судья, харьков, апелляция, палата, высший, коррупция
 
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