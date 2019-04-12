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12.04.2019  17:01   

В субботу на Металлисте высадится полицейский десант

Работники харьковской полиции следить за порядком во время футбольного матча.


// Нацполиция

13 апреля в 17:00 на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч между командами «Шахтер» и «Заря».

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до пяти тысяч болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 300 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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