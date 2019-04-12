12.04.2019 17:01

В субботу на Металлисте высадится полицейский десант

Работники харьковской полиции следить за порядком во время футбольного матча.



// Нацполиция

13 апреля в 17:00 на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч между командами «Шахтер» и «Заря».



Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до пяти тысяч болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 300 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.