В субботу на Металлисте высадится полицейский десант

Работники харьковской полиции следить за порядком во время футбольного матча.
13 апреля в 17:00 на стадионе «Металлист» состоится футбольный матч между командами «Шахтер» и «Заря».
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до пяти тысяч болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 300 работников Нацполиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
День идеально подходит для творчества и любых самостоятельных проектов. Правда, из-за тяги к уединению могут возникать спонтанные обиды из-за якобы ущемления прав и свобод.
В Харькове, по сравнению с другими районами Украины, будет сравнительно тепло, зато и вероятность дождей у нас повышена.
Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, или Международный день полета человека в космос.
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