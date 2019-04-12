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12.04.2019  17:58   

Зачем пожарные приехали на Бисквитку (ФОТО)

Спасатели и персонал бисквитной фабрики учились бороться с чрезвычайными ситуациями.


// kh.dsns.gov.ua

12 апреля на территории Харьковской бисквитной фабрики прошли тренировочные тактические учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По легенде в результате проведения несанкционированных огневых работ в подвальном помещении, где располагался склад готовой продукции, произошло возгорание деревянных стеллажей на площади 50 кв.м. Пожарным, кроме тушения пожара, нужно было еще и спасти 4 человек, оказавшихся в зоне сильного задымления и не имевших возможности самостоятельно покинуть склад. Одному из этих рабочих требовалась медицинская помощь, спасатели должны были предоставить быстро и правильно.

Личный состав 6-й Государственной пожарно-спасательной части, принявший участие в учениях, провел теоретическое и практическое занятия с членами добровольной пожарной дружины предприятия, во время которого каждый волонтер имел возможность попробовать самостоятельно потушить воображаемое пламя огнетушителем.

По завершению руководители тренировок и посредники провели детальный разбор действий личного состава в соответствии с тактическим замыслом и вводных при ликвидации условной чрезвычайной ситуации и дали им надлежащую оценку.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, учения, харьков
 
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