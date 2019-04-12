12.04.2019 18:19

Игорь Терехов: Мы очень хотим, чтобы строительство метро началось уже в этом году

128 собственников из 144, или 89%, продали городу свои объекты недвижимого имущества, расположенные на территории будущего строительства станций метро «Державинская» и «Одесская».



//city.kharkov.ua

Как сегодня, 12 апреля, на рабочем совещании в горсовете сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, по поручению городского головы Геннадия Кернеса, после заключения договоров купли-продажи с собственниками объектов недвижимости им оказывается помощь в приобретении нового жилья.

Так, из 128 человек 59% уже приобрели новую жилплощадь, 18% - не будут ее приобретать, потому что у них есть другое жилье, всем остальным город содействует в поисках дома или квартиры, а также помогает в переезде и пр.

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 16-ю собственниками, которые пока не продали свои объекты, городская власть продолжает вести переговоры или уже вступила в судебную тяжбу.

«Харьковский городской совет постоянно работает с собственниками зданий, сооружений и домов, которые находятся в зоне отселения для строительства третьей очереди Харьковского метрополитена в сторону улиц Одесской и Державинской. Да, в этом вопросе есть определенные проблемы, но мы стараемся договориться с владельцами объектов, чтобы не идти в судебные инстанции. Но если к разумному компромиссу нам прийти не удается, а такие случаи хоть и редки, но есть, то мы обращаемся в суд, но даже в процессе судебных заседаний не прекращаем переговорный процесс. И уже есть примеры, что мы договариваемся на стадии судебного разбирательства», - отметил Игорь Терехов.

Он напомнил, что на прошлой неделе в горсовете прошли переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком.

«Мы находимся на завершающей стадии для получения первых траншей, выхода на строительную площадку, проведения тендеров. Параллельно будем решать вопросы с собственниками. Мы очень хотим, чтобы строительство метро началось уже в этом году», - подчеркнул первый вице-мэр.