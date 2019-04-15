15.04.2019 15:11

Геннадий Кернес: В саду Шевченко мы идем по пути сохранения ландшафта, но в духе времени (ФОТО)

Мэр Харькова рассказал о новациях и необходимых изменениях в ходе реконструкции сада.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил на своей странице в Фейсбук пост, посвященный реконструкции сада Шевченко:

"Каскад. Хочу пояснить харьковчанам всю картину.

Сад Шевченко, переживает самый масштабный за всю жизнь ремонт. Больше чем за 200 лет было всякое- там хоронили фашистов, рыли метро, строили капитальные здания, как зал "Украина" и лепили грязные "ганделики". Каждый, кто ремонтировал старый, исторический дом, знает, что в процессе выходят наружу проблемы, законсервированные годами. И тогда определяются приоритеты - как сохранить целостность, назначение и ценность, но обеспечить безопасность и современную, не музейную жизнь на этом объекте.

Каскад последние 20 лет держался на честном слове. Постоянные вибрации метро и изменения в грунте не давали воплотить ни одного постоянного решения. Плюс подтопление начало угрожать реликтовым деревьям, именно в этой части сада растут ценные экземпляры еще каразинских времен.

Работая над комплексной реконструкцией Сада Шевченко, мы приняли решение - сохранить видовую площадку и верхний фонтан, обустроить пешеходный склон, сделать красивую лестницу и большой водоем внизу. При этом через весь сад протянется новый, каскадный водоем, с фонтанами, рециркуляцией, мощнейшей пятиступенчатой очисткой! Там, как раньше, но уже без риска для жизни, можно будет спуститься к воде и провести время.

Никто не рушил памятник, услышьте. Это решение в компетенции городской власти, и мы пошли на него, потому что так требует время и здравый смысл. В Парке горького вы смогли сохранить традиции в ретро зоне и устроить настоящий Диснейленд в развлекательной, вырыли новое озеро среди столетних деревьев. Сад Шнвченко историческое место и в этой концепции мы идем по пути сохранения ландшафта, но и в духе времени. Верю, что получится. И благодарю всех неравнодушных".