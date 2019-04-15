15.04.2019 15:21

Президент разрешил обычным харьковчанам объявлять себя банкротами

Документ лежал на рассмотрении в АП еще с прошлого года. Банкиры и магазины. выдававшие потребительские кредиты замерли в ожидании "отказников".



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Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства, документ были принят парламентом почти полгода назад. Об этом глава государства заявил на встрече с бизнесом в Киеве в понедельник.

«Сегодня я подписал закон о банкротстве», – сказал Порошенко, слова которого приводит «Интерфакс».

Глава государства отметил, что у него был ряд замечаний к документу, однако он решил поставить свою подпись под Кодексом.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060). 21 декабря документ подписал глава парламента, в этот же день он был направлен на подпись президенту.

В отличие от ныне действующего Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», новый Кодекс вводит институт банкротства физических лиц, а также подробно регламентирует деятельность арбитражных управляющих в качестве ключевых фигур в процедурах банкротства, определяет электронный аукцион единым методом продажи имущества должника.

Согласно Кодексу, банкротам физлицам утвердят очередность кредиторов, списание безнадежной задолженности.

В документе прописана конкретная сумма, с которой в принципе может запускаться процедура банкротства. Это 100 минимальных зарплат для человека и 300 минималок – для физлица-предпринимателя, то есть 372,3 тыс. грн. и 1,1 млн. грн. соответственно. Речь идет о бесспорных суммах – признанных должниками и кредиторами: не оспариваемых в судах, а утвержденных окончательно – сторонами или судом. Достаточно допустить просрочку платежей в течение двух месяцев и можно говорить о процедуре банкротства