16.04.2019 17:11

В городском совете отметили наградами лучших спортсменов и тренеров

Награждение победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы состоялось сегодня, 16 апреля, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко вручил дипломы и кубки победителям номинаций «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»; «Лучший тренер по олимпийским видам спорта»; «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта» и «Лучший тренер по неолимпийским видам спорта».

Также были отмечены лучшие ДЮСШ и СДЮСШОР, учителя физического воспитания, спортивные клубы по месту жительства, руководители кружков спортивных клубов по месту жительства, победители спартакиады среди работников департаментов, районных администраций и депутатов городского совета, а также самый спортивный район.

«Дорогие руководители спортивных учреждений, уважаемые спортсмены, тренеры, родители, представители федераций, детско-юношеских спортивных школ. Я поздравляю вас с очередным спортивным праздником, который посвящен всем вам. Харьков – спортивная столица, и это благодаря вам, вашему труду и успехам. Благодарим вас от команды городского совета и всех харьковчан. Уверен, что вместе мы продолжим развивать спорт, открывать новые стадионы, воспитывать новых чемпионов, проводить соревнования международного уровня и строить перспективное спортивное будущее Харькова. Желаю вам здоровья, добра, благополучия, мира и новых побед, которыми все мы будем гордиться», - сказал Константин Лобойченко.

Лучшими спортсменами по олимпийским видам спорта стали победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе среди молодежи Семен Новиков, бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию Роман Свичкарь, победительница, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы по синхронному плаванию Елизавета Яхно. Лучшими тренерами по олимпийским видам спорта стали соответственно их наставники - Ирина Одокиенко (воспитанник Роман Свичкарь), Светлана Саидова (Елизавета Яхно) и Юрий Тимченко (Семен Новиков).

Семен Новиков рассказал, что занимается спортом с шести лет. Его высшая награда – «золото» чемпионата мира среди спортсменов до 23-х лет.

«В финале я боролся с кубинцем. Перед выходом на бой я увидел, как он несет национальный флаг, и подумал: «Нет, тебе он не пригодится». Я очень рад, что родился в Харькове. У нас очень сильная школа по греко-римской борьбе, много сильных борцов. Сегодняшняя награда - стимул для новых побед», - сказал Семен Новиков. Через месяц он примет участие в международном турнире в Киеве, где сразятся сборные из разных стран мира, в частности, из Грузии, Беларуси, Азербайджана.

Роман Свичкарь в 2018 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию. По его словам, на это понадобилось около 16 лет подготовки.

«Большое спасибо за поддержку городской власти, всем, кто со мной работал. Всегда большое внимание уделяется спортсменам, благодарят, подчеркивают достижения. Как только я начал заниматься, мечтал взять медаль на чемпионате мира, и это получилось. Это помогло раскрыть личный потенциал, но после получения этого результата понимаешь, насколько это важно для города и страны. Надеюсь, это популяризирует спорт, больше людей будет им заниматься, будет здоровая нация. К этому мы все стремимся», - сказал Роман Свичкарь. Впереди у него чемпионат Украины, турнир в Колумбии и Париже. А главная цель – участие в Олимпиаде 2020 года.

Отметим, что лучшим спортивным клубом по месту жительства стал «Торсион», лучшей ДЮСШ – Комплексная детско-юношеская спортивная школа, СДЮСШОР - Городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.

В номинации «Лучший учитель физического воспитания» победили Ирина Чужикова (школа №146), Анна Черновол (школа № 102) и Николай Титов (школа № 17).

А самыми спортивными районами признаны Шевченковский (первое место), Новобаварский (второе место) и Московский (третье место).