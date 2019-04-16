Главная Новости Власть Игорь Терехов: Приятно отметить, что такой мировой бренд хочет участвовать в создании Ситуационного центра в Харькове
16.04.2019  19:12   

Игорь Терехов: Приятно отметить, что такой мировой бренд хочет участвовать в создании Ситуационного центра в Харькове

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 16 апреля, провел встречу с представителями компании «IBM-Украина».


//city.kharkov.ua
В ходе мероприятия стороны обсудили возможность реализации совместных проектов в рамках программы «Smart city». В частности, представители «IBM» выразили заинтересованность в том, чтобы принять участие в разработке программного обеспечения для Городского ситуационного центра.
 
«У нас есть большой опыт работы по таким проектам и мощный программный продукт, который мы внедряли во многих странах. Он как раз является платформой для построения Ситуационного центра», - отметил руководитель Департамента корпоративных систем «IBM-Украина» Роман Бурзаковский.
 
В свою очередь Игорь Терехов подчеркнул, что этот проект актуален не только для Харькова, но и в целом для Украины. На сегодняшний день уже выделен участок земли для строительства центра, начата работа над проектно-сметной документацией.
 
«Мировые компании сегодня смотрят на Харьков как на платформу для всей Украины. И приятно отметить, что такой мировой бренд, как «IBM» заинтересован в том, чтобы участвовать в создании Ситуационного центра в городе Харькове. Наши специалисты разработали дорожную карту по данному проекту, и если предложения компании нас действительно заинтересуют, то, возможно, мы будем воплощать этот проект в жизнь совместно», - сказал первый вице-мэр. 
 
В завершение встречи специалисты «IBM» отметили, что изучат специфику и требования к созданию Ситуационного центра в Харькове, после чего презентуют свои конкретные предложения.
 
Напомним, что в функции Ситуационного центра будут входить прием экстренных вызовов от населения, мониторинг событий, передача информации службам реагирования, а также моделирование возможных экстренных ситуаций и этапы их развития. Центр будет работать круглосуточно.
 
9 апреля в Харьковском городском совете состоялось подписание Меморандума с компанией «Hewlett Packard Enterprise» о сотрудничестве в построении системы «Smart city».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, ibm-украина, харьков
 
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