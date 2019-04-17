17.04.2019 10:09

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать шестая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 17 апреля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 76 депутатов.



В повестку дня включено 61 вопрос и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.