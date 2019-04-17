Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
17.04.2019  10:09   

Началась сессия Харьковского городского совета

Двадцать шестая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 17 апреля, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ, Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 76 депутатов.

В повестку дня включено 61 вопрос и «Разное».

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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