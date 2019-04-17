Депутаты внесли изменения в бюджет Харькова-2019

Соответствующее решение было принято на сессии горсовета.
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, изменения в бюджете города связаны с увеличением объемов субвенции из областного бюджета на:
– возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом – на 7,5 млн грн;
– осуществление переданных расходов в сфере здравоохранения для медицинского обслуживания внутренне перемещенных лиц – 5 млн грн;
– закупку украиноязычных дидактических материалов для учреждений общего среднего образования с обучением на языках национальных меньшинств – 5,5 млн грн;
– оснащение учреждений общего среднего образования средствами обучения и оборудованием для кабинетов естественно-математических предметов – 2,6 млн грн;
– софинансирование мини-проектов, победивших в областном конкурсе мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее», – 0,3 млн грн;
– капитальный ремонт сквера у ст. м. «Защитников Украины» (с установлением памятного знака Героям антитеррористической операции) – 11,8 млн грн;
– разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сквера Героев Небесной Сотни – 1,9 млн грн;
– на осуществление природоохранных мероприятий за счет областного фонда охраны окружающей природной среды – 6,5 млн грн.
Кроме того, в связи с перевыполнением доходной части бюджета города Харькова по итогам первого квартала более чем на 5% были увеличены расходы на:
– укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения – на 67 млн грн;
– реконструкцию спортивных площадок – 10 млн грн;
– текущий ремонт улично-дорожной сети города – 50 млн грн;
– приобретение специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов – 33 млн грн.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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