17.04.2019 10:53

Депутаты внесли изменения в бюджет Харькова-2019

Соответствующее решение было принято на сессии горсовета.



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Как сообщила заместитель Харьковского городского головы – директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, изменения в бюджете города связаны с увеличением объемов субвенции из областного бюджета на:



– возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина при обеспечении больных сахарным и несахарным диабетом – на 7,5 млн грн;

– осуществление переданных расходов в сфере здравоохранения для медицинского обслуживания внутренне перемещенных лиц – 5 млн грн;

– закупку украиноязычных дидактических материалов для учреждений общего среднего образования с обучением на языках национальных меньшинств – 5,5 млн грн;

– оснащение учреждений общего среднего образования средствами обучения и оборудованием для кабинетов естественно-математических предметов – 2,6 млн грн;

– софинансирование мини-проектов, победивших в областном конкурсе мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее», – 0,3 млн грн;

– капитальный ремонт сквера у ст. м. «Защитников Украины» (с установлением памятного знака Героям антитеррористической операции) – 11,8 млн грн;

– разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сквера Героев Небесной Сотни – 1,9 млн грн;

– на осуществление природоохранных мероприятий за счет областного фонда охраны окружающей природной среды – 6,5 млн грн.



Кроме того, в связи с перевыполнением доходной части бюджета города Харькова по итогам первого квартала более чем на 5% были увеличены расходы на:

– укрепление материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения – на 67 млн грн;

– реконструкцию спортивных площадок – 10 млн грн;

– текущий ремонт улично-дорожной сети города – 50 млн грн;

– приобретение специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов – 33 млн грн.