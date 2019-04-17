17.04.2019 10:58

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 17 апреля, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



://city.kharkov.ua

В частности, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова и по случаю юбилея награждены первый проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Битяк, ведущий руководитель проектов и программ в сфере материального производства частного акционерного общества «ФЭД» Алексей Гудков, заместитель председателя по социальным и гуманитарным вопросам Администрации Основянского района Ирина Корнева, главный врач Городского кожно-венерологического диспансера №2 Владимир Мужичук, заслуженный работник культуры Украины, Почетный гражданин города Харькова Константин Шердиц.



Кроме того, по случаю 74-й годовщины Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне грамотами награждены представители ветеранских организаций, по случаю Дня медицинского работника - медработники нескольких городских больниц, по случаю Дня науки - ученые Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.