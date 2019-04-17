В Харькове реорганизовали учебное учреждение

Харьковский учебно-воспитательный комплекс №112 переименован в Харьковский лицей №112.
Соответствующее решение было принято сегодня, 17 апреля, на сессии Харьковского городского совета.
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в связи с изменениями в законодательной базе в сфере образования (исключение из типов учреждений образования учебно-воспитательного комплекса) возникла необходимость выделения школьного подразделения Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 112 как самостоятельного учреждения общего среднего образования.
Также депутаты проголосовали за решение о создании отдельного коммунального учреждения дошкольного образования «Ясли-сад №338», который с 1996 года входил в состав Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 112.
Отметим, сегодня на базе дошкольного учебного учреждения работают 12 групп, в которых воспитываются 280 детей.
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