Главная Новости Власть В Харькове выделили более 5,5 миллиона гривен на поддержку ОСМД
17.04.2019  11:55   

В Харькове выделили более 5,5 миллиона гривен на поддержку ОСМД

5,7 млн грн дополнительно выделили из городского бюджета в рамках Программы поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов.


://city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 17 апреля, на сессии Харьковского городского совета.

В частности, на текущий ремонт многоквартирных жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД из городского бюджета направят 4 млн грн; приобретение и установку детских игровых площадок на придомовых территориях - 350 тыс. грн; приобретение и установку спортивных площадок - 250 тыс. грн; приобретение и установку скамеек, урн, контейнеров - 100 тыс. грн; на текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров на придомовых территориях многоквартирных жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД - 1 млн грн.

Напомним, что также харьковским ОСМД продолжат компенсировать кредиты на утепление домов. В этом году на Программу частичного возмещения кредитов, полученных ЖК, ЖСК и ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий, выделено около 1 млн грн. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  осмд, поддержка, харьков, горсовет
 
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