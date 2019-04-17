17.04.2019 11:55

В Харькове выделили более 5,5 миллиона гривен на поддержку ОСМД

5,7 млн грн дополнительно выделили из городского бюджета в рамках Программы поддержки жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов.



://city.kharkov.ua

Такое решение было принято сегодня, 17 апреля, на сессии Харьковского городского совета.



В частности, на текущий ремонт многоквартирных жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД из городского бюджета направят 4 млн грн; приобретение и установку детских игровых площадок на придомовых территориях - 350 тыс. грн; приобретение и установку спортивных площадок - 250 тыс. грн; приобретение и установку скамеек, урн, контейнеров - 100 тыс. грн; на текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров на придомовых территориях многоквартирных жилых домов ЖСК, ЖК и ОСМД - 1 млн грн.



Напомним, что также харьковским ОСМД продолжат компенсировать кредиты на утепление домов. В этом году на Программу частичного возмещения кредитов, полученных ЖК, ЖСК и ОСМД на внедрение энергосберегающих мероприятий, выделено около 1 млн грн.