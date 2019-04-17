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17.04.2019  12:21   

В сквере на площади Свободы будет установлен фонтан

В сквере на пл. Свободы, который находится сейчас на реконструкции, будет установлен так называемый сухой фонтан.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 апреля, на сессии Харьковского городского совета сообщил городской голова Геннадий Кернес.

«Там будут реконструированы все дорожки, установлены скамейки, появится новое освещение, будут подсажены деревья. В этом месте - большой поток людей, поэтому мы установим там сухой фонтан. Вот таким образом мы решим архитектурную часть этого объекта», - отметил Геннадий Кернес.

Справка. Сухой (пешеходный, плоскостной, игровой, подземный) фонтан - гидротехническое сооружение, оборудованное специальной решеткой, из-под которой бьют струи воды, сама же ниша бассейна спрятана под решетку. В Харькове такой фонтан уже установлен на центральной площади в парке культуры и отдыха им. Горького.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  фонтан, ленин, харьков, площадь свободы, проект
 
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