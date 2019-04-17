В сквере на площади Свободы будет установлен фонтан

В сквере на пл. Свободы, который находится сейчас на реконструкции, будет установлен так называемый сухой фонтан.
Об этом сегодня, 17 апреля, на сессии Харьковского городского совета сообщил городской голова Геннадий Кернес.
«Там будут реконструированы все дорожки, установлены скамейки, появится новое освещение, будут подсажены деревья. В этом месте - большой поток людей, поэтому мы установим там сухой фонтан. Вот таким образом мы решим архитектурную часть этого объекта», - отметил Геннадий Кернес.
Справка. Сухой (пешеходный, плоскостной, игровой, подземный) фонтан - гидротехническое сооружение, оборудованное специальной решеткой, из-под которой бьют струи воды, сама же ниша бассейна спрятана под решетку. В Харькове такой фонтан уже установлен на центральной площади в парке культуры и отдыха им. Горького.
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