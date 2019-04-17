17.04.2019 12:50

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал «накормить» чиновников ананасами из кирпича

Депутаты обратили внимание городского головы на то, что чиновники неправомерно завышают цены при закупках, вынося на сессию требования о дополнительном финансировании.



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К мэру во время очередной сессии Харьковского горсовета при рассмотрении вопроса о дополнительном финансировании зоопарка обратился депутат, который напомнил, что фрукты для животных в харьковском зоопарке покупают по значительно завышенным ценам.

«Ананас - 350 грн», - начал читать перечень депутат.

Геннадий Кернес его перебил вопросом: «Для кого в зоопарке закупают ананасы?».

«Для всех. Он 360 грн в зоопарке, в магазине - 60 грн. 460 килограммов ананасов закупается. Мандарины 95 грн, яблоко - 35 грн, при том, что в любом супермаркете дороже 15 не найти, груша - 65 грн, лимоны - 110 грн, бананы - 95 грн, апельсины - 95 грн», - ответил депутат одной из оппозиционных фракций.

«Создадим контрольную комиссию. Если кто-то хочет на этом, если будут такие факты, я не говорю, что они подтверждены, я говорю, что они прозвучали, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны, я обещаю вам купить ананасы. Они будут из кирпича и будете их есть. Не может быть такого, чтобы цены даже в супермаркете, а мы говорим об оптовых закупках, отличались таким порядком», - сказал Кернес.

«Это не фокусы - выделять десятки миллионов гривен на закупку продуктов для зоопарка, а потом выслушивать то, что мы здесь слышим. Мне не нравится это слышать. Я - здоровый человек, им в день на обед на 360, у меня такой комплекс просто», - добавил Кернес.

«Если будут такие факты … Я не говорю, что они подтверждены … Что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны. Я обещаю вам, я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей. И будете вы их кушать. Не может быть такого, чтоб цены даже в супермаркете, а мы говорим о оптовые закупки, разнились в следующем порядке. Я предупреждаю вас всех: Терехова, Богача, Бабицкую … всех предупреждаю. Я понимаю, свежее мясо только убитого барашка стоит каких-то денег льву. Но ананасы … Кто может оценить их качество ?!», – подчеркнул городской голова.

Также мэр напомнил, что после реконструкции вход в зоопарк будет бесплатным во все зоны, кроме океанариума.

Ранее сообщалось, что к проверке обоснованности закупок Харьковским зоопарком фруктов и орехов подключились эксперты. По требованию следователя УСБУ в Харьковской области будет проведена ценовая экспертиза.

Экспертиза Харьковским научно-исследовательского институтом судебных экспертиз будет проведена в рамках уголовного дела, открытого по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 (хищение, растрата) УК Украины.