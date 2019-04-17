Главная Новости Власть В харьковском метро в тестовом режиме заработал «E-ticket»
17.04.2019  13:10   

В харьковском метро в тестовом режиме заработал «E-ticket»

Валидаторы системы единого электронного билета «E-ticket» установили на всех станциях Харьковского метрополитена.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 апреля, на сессии городского совета сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, электронным билетом можно воспользоваться в наземном и подземном городском электротранспорте. До включения в постоянный режим систему в течение месяца-полтора протестируют. После этого будет объявлено о прекращении пополнения карточек метрополитена старого типа, чтобы горожане постепенно перешли на новые.

«Это даст нам возможность оценить комплексно перевозки в городе. Когда карточки заработают единой системой, мы сможем оценить, какие динамические тарифы вводить. Пока нельзя сказать, на сколько поездок - 10, 30, 50 - будет рассчитан билет, или он будет рассчитываться по часам», - отметил Евгений Водовозов.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что уже ведутся переговоры с автоперевозчиками, чтобы для удобства горожан установить валидаторы и в автобусах.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, единый, харьков, сессия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Власть Харьковский мэр пообещал систему лояльности в транспорте 16.04 Криминал и происшествия ЧП в метро: мужчина упал на рельсы под состав (ФОТО) 12.04 Власть Игорь Терехов: Мы очень хотим, чтобы строительство метро началось уже в этом году
 
 

Видео

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский". ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 