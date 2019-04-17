В харьковском метро в тестовом режиме заработал «E-ticket»

Валидаторы системы единого электронного билета «E-ticket» установили на всех станциях Харьковского метрополитена.
Об этом сегодня, 17 апреля, на сессии городского совета сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
По его словам, электронным билетом можно воспользоваться в наземном и подземном городском электротранспорте. До включения в постоянный режим систему в течение месяца-полтора протестируют. После этого будет объявлено о прекращении пополнения карточек метрополитена старого типа, чтобы горожане постепенно перешли на новые.
«Это даст нам возможность оценить комплексно перевозки в городе. Когда карточки заработают единой системой, мы сможем оценить, какие динамические тарифы вводить. Пока нельзя сказать, на сколько поездок - 10, 30, 50 - будет рассчитан билет, или он будет рассчитываться по часам», - отметил Евгений Водовозов.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что уже ведутся переговоры с автоперевозчиками, чтобы для удобства горожан установить валидаторы и в автобусах.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
влажн.:
давл.:
ветер: