17.04.2019 13:10

В харьковском метро в тестовом режиме заработал «E-ticket»

Валидаторы системы единого электронного билета «E-ticket» установили на всех станциях Харьковского метрополитена.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 апреля, на сессии городского совета сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, электронным билетом можно воспользоваться в наземном и подземном городском электротранспорте. До включения в постоянный режим систему в течение месяца-полтора протестируют. После этого будет объявлено о прекращении пополнения карточек метрополитена старого типа, чтобы горожане постепенно перешли на новые.

«Это даст нам возможность оценить комплексно перевозки в городе. Когда карточки заработают единой системой, мы сможем оценить, какие динамические тарифы вводить. Пока нельзя сказать, на сколько поездок - 10, 30, 50 - будет рассчитан билет, или он будет рассчитываться по часам», - отметил Евгений Водовозов.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что уже ведутся переговоры с автоперевозчиками, чтобы для удобства горожан установить валидаторы и в автобусах.