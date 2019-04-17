Харьковский мэр пообещал систему лояльности в транспорте

Харьковский мэр пообещал систему лояльности в городском транспорте.
«Вы должны начать работать над системой лояльности, - отметил Кернес, обращаясь к профильному вице-мэру Евгению Водовозову. - Чтобы харьковчане знали, какая им выгода от того, что они покупают e-ticket».
По словам Кернеса, мэрия также ведет переговоры с перевозчиками, чтобы единый проездной действовал и в автобусах.
В свою очередь Водовозов сообщил, что позавчера была завершена установка валидаторов на всех станциях метро.
«Мы будем около месяца тестировать систему и затем объявим об отмене старых карточек, чтобы переходить на новые. После того, как мы оценим объемы перевозок, мы объявим о введении динамических тарифов», - отметил вице-мэр.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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