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17.04.2019  13:25   

Харьковский мэр пообещал систему лояльности в транспорте

Харьковский мэр пообещал систему лояльности в городском транспорте.


Фото: sq.com.ua

«Вы должны начать работать над системой лояльности, - отметил Кернес, обращаясь к профильному вице-мэру Евгению Водовозову. -  Чтобы харьковчане знали, какая им выгода от того, что они покупают e-ticket».

По словам Кернеса, мэрия также ведет переговоры с перевозчиками, чтобы единый проездной действовал и в автобусах.

В свою очередь Водовозов сообщил, что позавчера была завершена установка валидаторов на всех станциях метро.

«Мы будем около месяца тестировать систему и затем объявим об отмене старых карточек, чтобы переходить на новые. После того, как мы оценим объемы перевозок, мы объявим о введении динамических тарифов», - отметил вице-мэр.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, транспорт, харьков, кернес, программа лояльности
 
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