17.04.2019 13:43

С лета по Харькову начнут курсировать новые троллейбусы

Ожидается, что первые четыре новых троллейбуса, приобретенные в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития, будут поставлены в Харьков в течение двух месяцев.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, график поставок расписан до полугода, всего ожидается поступление 57 троллейбусов. Это будут низкопольные 12-метровые троллейбусы производства корпорации «Богдан», которые будут курсировать на маршрутах КП «Троллейбусное депо №2». При этом Евгений Водовозов отметил, что обновление подвижного состава будет продолжено и в дальнейшем.

Кроме того, в этом году за средства городского бюджета планируется построить троллейбусную линию, которая окончательно замкнет троллейбусный круг Северной Салтовки - от ст. м. «Героев Труда» до ул. Натальи Ужвий.

«Это позволит подвозить людей к метро более коротким путем и комфортнее», - отметил Евгений Водовозов.

Напомним, что в 2018 году в рамках инвестиционного проекта «Обновление троллейбусного парка г. Харькова» КП «Троллейбусное депо №2» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия. В феврале 2019 года между Харьковским горсоветом и ЕБРР был подписан договор гарантии по проекту.