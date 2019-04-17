Владельцы харьковских магазинов облегченно вздохнули – с 19 апреля Минфин опять упростил регистрацию кассовых аппаратов (РРО и ЦСО)

Минфин утвердил новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).
Утверждены новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО). Соответствующий приказ Министерства финансов Украины от 13.02.2019 № 64 вступает в силу со дня его официального опубликования (ориентировочно 19.04.2019).
При этом при регистрации РРО производитель (поставщик) должен внести сведения в отношении:
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