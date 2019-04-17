Главная Новости Власть Владельцы харьковских магазинов облегченно вздохнули – с 19 апреля Минфин опять упростил регистрацию кассовых аппаратов (РРО и ЦСО)
17.04.2019  15:55   

Владельцы харьковских магазинов облегченно вздохнули – с 19 апреля Минфин опять упростил регистрацию кассовых аппаратов (РРО и ЦСО)

Минфин утвердил новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).


://kh.sfs.gov.ua

Утверждены новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО). Соответствующий приказ Министерства финансов Украины от 13.02.2019 № 64 вступает в силу со дня его официального опубликования (ориентировочно 19.04.2019).

Что нового

  • Регистрация РРО будет осуществляться по упрощенной процедуре.
  • Достаточно одного заявления, которое будет иметь упрощенную форму и его можно подать в электронной форме без приложений.

При этом при регистрации РРО производитель (поставщик) должен внести сведения в отношении:

  • экземпляра РРО, который им поставлен для введения в обращение, — в реестр экземпляров РРО;
  • центра сервисного обслуживания (ЦСО), которому предоставляется право осуществлять техническое обслуживание и ремонт такой модели РРО согласно заключенного с производителем договора, — в реестр ЦСО
  • ЦСО должен направить в ГФС в электронной форме уведомление о заключении с субъектом хозяйствования — владельцем РРО договора о техническом обслуживании и ремонте регистраторов расчетных операций.
  • До начала регистрации РРО его владелец должен направить (подать) в контролирующий орган уведомление об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, в котором предоставить информацию о хозяйственной единице, где будет использоваться РРО.
Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  магазин, кассовый, харьков, фискалы, регистрация
 
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