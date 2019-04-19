19.04.2019 13:45

Какие преимущества использования Е-суда, рассказали эксперты в суде Харькова

Врезка Хозяйственный суд Харьковской области 16 апреля провел два масштабных мероприятия: круглый стол, посвященный внедрению единой судебной информацино-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и тренинг, на котором исследовали преимущества использования электронного суда.



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Для участия в обсуждении одного из главных вопросов, которые тревожит работников суда и судейский корпус, были приглашены международные эксперты, судьи, адвокаты, представители государственных и коммунальных предприятий, передает «Закон и Бизнес».

Организаторами мероприятий выступили Хозяйственный суд Харьковской области вместе с European Union Project «Support to Justice Sector Reforms in Ukraine», сообщили в пресс-службе суда.

Функционирование ЕСИТС в Украине на законодательном уровне закрепляется Законом Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другого законодательства» от 03.10.2017.

Этим законом предусмотрено, что ЕСИТС начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией Украины в газете «Голос Украины» и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования ЕСИТС.

Начиная с 1 июля 2013 г. участники производства могут подавать в суд электронные документы по гражданским и административным делам, а начиная с 1 июля 2015 года — также по делам об административных правонарушениях. На круглом столе были освещены особенности, связанные с рассмотрением электронных дел в европейских судах: озвучила перечень дел, которые должны рассматриваться только в электронном виде, сообщила, что все документы электронной дела должны бать заверены электронной подписью или диджитализированы.

Заинтересованные лица могут получить доступ к специальному порталу, используя электронную подпись; электронный банкинг; удостоверение личности; данные, полученные от суда. Также стороны могут составлять и отправлять процессуальные документы, знакомиться с материалами дела (следить за рассмотрением дела, загружать материалы дела (pdf) и слушать запись судебного заседания полностью или частично, управлять информацией об уплате судебного сбора, а также судебных расходов, штрафов и прочее.

Начиная с 1 января 2015 года участники сопровождения могут принимать участие в судебных заседаниях дистанционно. Видеоконференции могут быть организованы по всем категориям дел.

Доклады международных экспертов вызвали оживленное обсуждение и множество вопросов среди слушателей, на которые получили ответы.

Судья-спикер хозяйственного суда Харьковской области, доктор юридических наук Иван Жигалкин выступил с докладом об электронных доказательства и проведения судебных заседаний в режиме видеоконференцсвязи, осветил особенности рассмотрения дел по материалам, представленным в электронном виде.