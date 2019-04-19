19.04.2019 17:30

Геннадий Кернес: Гордимся, что Николай Бокариус был харьковчанином

В Харькове открыли памятник судебному медику Николаю Бокариусу.



// Facebook/gennadykernes/

Церемония открытия памятника ученому-криминалисту, одному из основателей советской судебной медицины и криминалистики Николаю Бокариусу, прошла 19 апреля возле Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса.



«Родоначальник мощнейшей школы судебно-медицинских экспертиз Николай Бокариус теперь навсегда у входа в НИИ, носящего его имя. Сегодня в присутствии его потомков открыли ему памятник. Отдельно хочу поблагодарить скульптора Катиба Мамедова, который с радостью откликнулся на мою идею увековечить великого ученого и нашего земляка. Чтим нашу общую память. Гордимся, что Николай Бокариус был харьковчанином», – написал об открытии памятника Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, представители руководства области, директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса Александр Клюев, сотрудники института, ректоры и проректоры харьковских вузов, украинские ученые, а также внук и правнук ученого-криминалиста.



«Харьков всегда чтит своих выдающихся земляков. Николай Бокариус был не только научным деятелем с мировым именем, но и активным харьковчанином. Вся его деятельность в нашем городе была нацелена на помощь людям, он болел за них душой. Во время войны Николай Бокариус помогал раненным. Очень здорово, что руководство института, Харьковский городской совет и городской голова Геннадий Кернес приняли решение о создании памятника Бокариусу», – отметил первый вице-мэр.





По его словам, финансирование создания памятника осуществлялось Харьковским городским советом. Автор произведения – народный художник Украины, скульптор Катиб Мамедов отметил, что работал над монументом около года. Общая высота памятника – более 4 м, из которых около 2,3 м – гранитный постамент и 1,75 м – бронзовая фигура ученого.



«Для меня большая честь создать памятник великому ученому. Очень трудно было найти такой большой и цельный кусок гранита и сделать из него цилиндр. Меня даже ругали проектировщики, что я поставил очень сложную и дорогую задачу, но результатом я доволен. Памятник этот будет веками служить людям. Я хочу поблагодарить мэра города Геннадия Кернеса, Харьковский городской совет и Габриэла Михайлова за поддержку в создании этого уникального монумента», – отметил Катиб Мамедов.

Младший внук ученого Сергей Бокариус рассказал, что не застал живым знаменитого деда, но по фотографиям он помнит его именно таким, каким его изобразил автор – сидящим в кресле и задумчивым.



«Огромное спасибо вам за память, за то, что памятник открыт именно в Харькове – в родном городе нашего деда. Я, к сожалению, не харьковчанин, но дух Харькова всегда царил в нашей семье. Я был здесь пять лет назад и видел, какие позитивные изменения произошли в институте. Спасибо, что в такое трудное для страны время вы находите силы и средства, чтобы заниматься увековечением памяти ваших великих горожан. Спасибо вам за это!» – сказал Сергей Бокариус.





Напомним, в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им. заслуж. профф. Н.С. Бокариуса открыт кабинет-музей, посвященный ученому. Также его именем названа кафедра судебной медицины и основ права Харьковского национального медицинского университета. Кроме того, один из переулков Харькова назван в честь Николая Бокариуса, а на доме, где жил ученый, по адресу ул. Чернышевская, 46, установлена памятная доска.



Справка. Николай Сергеевич Бокариус (1869 – 1931) – украинский ученый, один из основателей отечественной судебной медицины. В 1895 году окончил медицинский факультет Харьковского университета. С 1910 года – заведующий кафедрой судебной медицины Харьковского университета. Позже – профессор Харьковского медуниверситета. В 1923 году создал кабинет научно-судебной экспертизы, который в 1925 году был преобразован в научно-исследовательский институт. С 1923 года – главный государственный эксперт УССР, с 1924 года – консультант Главного управления милиции и розыска УССР. Областью его научных интересов являлась экспертиза вещественных доказательств. Автор ряда монографий и учебников по судебной медицине. После смерти Институту судебной экспертизы, которым он руководил, было присвоено имя Н.С.Бокариуса.