20.04.2019 13:42

В Харькове проходит общегородской субботник

Общегородской субботник в рамках всеукраинской акции «За чисте довкілля» проходит сегодня, 20 апреля, во всех районах Харькова.



://city.kharkov.ua

В нем принимают участие представители исполнительных органов Харьковского городского совета, районных администраций, депутаты, работники коммунальных предприятий, различных учреждений, студенты и харьковчане.



Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, кроме уборки листвы на улицах, а также в зонах отдыха планируется провести целый ряд работ, включая покраску лавочек, урн и прочих элементов благоустройства, а также обрезку деревьев и высадку цветов.



«Сегодня мы вышли с хорошим настроением на общегородской субботник. Мы планируем убрать все парки и скверы города, покрасить объекты, расположенные в зонах отдыха, вывезти мусор, который накопился после зимы, провести обрезку деревьев и посадить цветы. На тех объектах, где запланированы работы, мы наведем порядок и таким образом создадим все условия для комфортного отдыха харьковчан и гостей нашего города», - отметил Александр Новак.



Так, сотрудники и директора департаментов городского совета убирают территорию в Журавлевском гидропарке. По словам заместителя городского головы - управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, на этом объекте наводят порядок более 250 человек. Также в работах задействована спецтехника, которая вывозит мусор и листву.



«Сегодня вышли на субботник все исполнительные органы Харьковского городского совета, коммунальные предприятия и депутаты. Также к нам присоединились и активные харьковчане, которые своим трудом и работой делают наш город чище и красивее. И как говорит Харьковский городской голова Геннадий Кернес, мы работаем на результат, и наш результат - это красивый, благоустроенный и комфортный город», - подчеркнула Татьяна Чечетова-Терашвили.



Отметим, весенняя уборка территории проходит во всех районах города. В частности, порядок наводят в Саржином яру, на склонах Новоивановского моста, в парке Победы, Карповском саду, в парке «Зустріч» и парке им. Маяковского, на улицах Академика Павлова, Военной, Гимназической набережной и пр. Всего в субботнике принимают участие более 24 тыс. человек. В работах задействовано более 200 единиц техники.