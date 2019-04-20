20.04.2019 14:46

В Слободском районе прошло благоустройство территории

Уборка территории в рамках общегородского субботника прошла сегодня, 20 апреля, в Слободском районе.



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие работники коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также школьники, студенты Харьковского национального университета внутренних дел и жители района.



В рамках субботника были приведены в порядок основные магистрали района, в том числе пр. Героев Сталинграда, пр. Льва Ландау, пр. Гагарина, пр. Петра Григоренко, пр. Московский, ул. Плехановская, ул. Молочная, ул. Морозова, ул. Киргизская, ул. Садовопарковая, проезд Садовый, бул. Жасминовый и прочие. Также были благоустроены придомовые территории жилых домов, парки и скверы Слободского района. В частности, в парке Машиностроителей были покрашены скамейки, урны и оградительные конструкции. В сквере по ул. Плехановской высажено 15 молодых лип.



Всего в субботнике было задействовано 2,5 тыс. человек и 24 единицы техники. С территории района вывезено около 200 куб. м мусора и подробленных веток.