На Харьковщине открылись все избирательные участки, - МВД

На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, все избирательные участки Харьковщины начали свою работу вовремя.
К обеспечению порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий, а также на улицах и в общественных местах привлечено 5300 сотрудников полиции и 1450 курсантов ХНУВД и Нанг, 500 военнослужащих Нацгвардии, 1900 сотрудников ДСНС, 100 военнослужащих пограничной службы .
Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях комиссий и при их перевозке.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
влажн.:
давл.:
ветер: