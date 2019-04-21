21.04.2019 09:20

На Харьковщине открылись все избирательные участки, - МВД

На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.



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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, все избирательные участки Харьковщины начали свою работу вовремя.

К обеспечению порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий, а также на улицах и в общественных местах привлечено 5300 сотрудников полиции и 1450 курсантов ХНУВД и Нанг, 500 военнослужащих Нацгвардии, 1900 сотрудников ДСНС, 100 военнослужащих пограничной службы .

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях комиссий и при их перевозке.