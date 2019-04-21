Главная Новости Власть На Харьковщине открылись все избирательные участки, - МВД
21.04.2019  09:20   

На Харьковщине открылись все избирательные участки, - МВД

На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.


// facebook

Об этом  сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, все избирательные участки Харьковщины начали свою работу вовремя. 

К обеспечению порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий, а также на улицах и в общественных местах привлечено 5300 сотрудников полиции и 1450 курсантов ХНУВД и Нанг, 500 военнослужащих Нацгвардии, 1900 сотрудников ДСНС, 100 военнослужащих пограничной службы .

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях комиссий и при их перевозке.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  выборы, харьков, избирательный участок, президент
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.04 Дороги и транспорт В центре Харькова на ночь перекроют улицу 21.04 Власть Агитация на улицах и по телевизору: На Харьковщине полиция получила 10 сообщений о нарушениях в «день тишины» 18.04 Власть Харьковских врачей, учителей и силовиков после выборов могут оставить без зарплат
 
 

Видео

В Харькове открыли памятник М. Бокариусу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 