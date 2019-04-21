Агитация на улицах и по телевизору: На Харьковщине полиция получила 10 сообщений о нарушениях в «день тишины»

Как сообщили отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информации зарегистрированы в Киевском, Шевченковском, Московском, Харьковском, Люботинском, Дергачевском, Основянском и Купянском отделах полиции.
По сведениям полиции, 20 апреля в Киевский отдела полиции обратились двое жителей района. Они сообщили о том, что на телеканалах транслировалась антиагитационного программа в отношении одного из кандидатов в президенты Украины.
Жители Шевченковского и Харьковского районов увидели по телевизору агитационный ролик в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины и сообщили в полицию.
Информация об обнаружении бигбордов с агитационной рекламой кандидата на пост президента Украины поступили в Московский, Люботинського и Купянского отделов полиции. Проинформированы коммунальные службы, принимаются меры по снятию рекламных носителей.
В адрес по месту жительства жителя поселка Малая Даниловка пришли 3 приглашение на голосование лицам, которые давно умерли.
74-летний харьковчанин заявил в полицию о том, что в его почтовый ящик бросили 10 приглашений на выборы Президента Украины на неизвестных лиц. Мужчина отметил, что ему и его сыну приглашений отправлено не было. Во время проверки полицейские установили, что мужчина в собственном почтовом ящике обнаружил приглашение на выборы соседей. Сам заявитель в избирательных списках не значится.
«Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений соответствующих отделов и отделений полиции. Проводится проверка», - отметили в полиции.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты дома или на отдыхе.
Выходные будут прохладными, ночные заморозки продолжатся.
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого Поста.
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