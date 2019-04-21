21.04.2019 10:15

В харьковских тюрьмах организовано стартовали выборы президента: голосовать планируют 6,5 тысяч задержанных и заключенных (ФОТО)

Перед выборами в местах заключения закончилась кампания массовой выдачи утерянных паспортов и ID карточек: каждый избиратель из числа задержанных, осужденных и заключенных имеет возможность отдать свой голос за избранного кандидата.



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В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции начато проведение второго тура очередных выборов Президента Украины.

«Для осужденных и лиц, взятых под стражу, созданы необходимые условия для обеспечения тайного голосования. Избирательные участки во всех учреждениях было открытые в 8:00. За ходом избирательного процесса в учреждениях следят международные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов», - отметили в управлении.

В учреждениях работают 24 специальные избирательные участки. Каждый избиратель из числа осужденных и заключенных имеет возможность отдать свой голос за избранного кандидата.

В реестр избирателей внесены 10 382 человек, среди которых 6 432 - в Харьковской области.