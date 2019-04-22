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22.04.2019  08:31   

На Харьковщине проголосовало более 64% избирателей

В Харькове и области по состоянию на 20:00, когда избирательные участки закрылись, проголосовало более 64% избирателей


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Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии .

По сведениям ЦИК, по состоянию на 20:00 по региону явка составила 64,6%. Наибольшая явка 67,01% зафиксирована в ОИК №170 (часть Московского района города Харькова), наименьшая явка составила 60,35% и зафиксирована в ОИК №177 с центром в городе Изюм.

Отметим, что в Харьковской области по состоянию на 20:00 31 марта, когда избирательные участки закрылись, проголосовало 64,49% избирателей.

По состоянию на 7.30 утра Центризбирком обработал 90,12% протоколов из Харьковской области. По их результатам голоса распределились так:

  • Владимир Зеленский - 86,63%;
  • Петр Порошенко - 11,38%.

При этом в 8-ми из-14-ти округов Харьковской области уже обработаны 100% протоколов. Там Зеленский набрал от 80% до 90% голосов.

В целом Зеленский лидирует во всех 14-ти округах Харьковской области.

Источник:   ЦИК
 Тэги:  выборы, харьков, избиратели, активность, сводка
 
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