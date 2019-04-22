На Харьковщине полиция открыла дело из-за незаконного голосования

Все избирательные участки в Харьковской области закрылись вовремя, грубых нарушений общественного порядка допущено не было.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, 21 апреля в полицию поступило 74 сообщения о возможных нарушениях законодательства, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены. Открыто одно уголовные производства по факту незаконного использования избирательного бюллетеня и составлен один протокол об административном правонарушении за совершение мелкого хулиганства.
Большинство сообщений касалось фотографирования и порчи бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации и тому подобное. Системных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано.
Следственным Московского отдела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины по факту обращения харьковчанина, который обнаружил, что неустановленное лицо получило бюллетень и вместо него.
В Дергачевском районе работники полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении мужчины, который намеренно повредил свой бюллетень.
Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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