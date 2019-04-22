22.04.2019 08:45

На Харьковщине полиция открыла дело из-за незаконного голосования

Все избирательные участки в Харьковской области закрылись вовремя, грубых нарушений общественного порядка допущено не было.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, 21 апреля в полицию поступило 74 сообщения о возможных нарушениях законодательства, все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены. Открыто одно уголовные производства по факту незаконного использования избирательного бюллетеня и составлен один протокол об административном правонарушении за совершение мелкого хулиганства.

Большинство сообщений касалось фотографирования и порчи бюллетеней, выявление нарушений в списках, проведения незаконной агитации и тому подобное. Системных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано.

Следственным Московского отдела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины по факту обращения харьковчанина, который обнаружил, что неустановленное лицо получило бюллетень и вместо него.

В Дергачевском районе работники полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении мужчины, который намеренно повредил свой бюллетень.

Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации.