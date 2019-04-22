Ко дню рождения Ленина со здания бывшего Дворца пионеров убрали огромный телевизор и рекламный щит (ФОТО)

Со здания Дворца детского и юношеского творчества на площади Свободы демонтировали телевизор, на котором транслировалась реклама.
Демонтаж провели утром воскресенья, 21 апреля, работники КП «Горэлектротранссервис». На месте присутствовала полиция.
Напомним, на сессии Харьковского горсовета 27 апреля городской голова Геннадий Кернес заявил, что этот телевизор был установлен без разрешения городских властей и «является опасным»
Также демонтируют один из рекламных щитов на крыше.
Участок, где ведутся работы, частично оградили, однако ее можно было обойти - проезд по площади Свободы не перекрывали.
Особенность дня такова, что и эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом в гармонии и равновесии друг с другом. Главное сегодня – не растратить свой потенциал на пустяки.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Уже второй раз за сезон мир отмечает День Земли. Вернее, Международный день Матери-Земли.
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