22.04.2019 09:09

Ко дню рождения Ленина со здания бывшего Дворца пионеров убрали огромный телевизор и рекламный щит (ФОТО)

Со здания Дворца детского и юношеского творчества на площади Свободы демонтировали телевизор, на котором транслировалась реклама.



Фото – «МедиаПорт».

Демонтаж провели утром воскресенья, 21 апреля, работники КП «Горэлектротранссервис». На месте присутствовала полиция.

Напомним, на сессии Харьковского горсовета 27 апреля городской голова Геннадий Кернес заявил, что этот телевизор был установлен без разрешения городских властей и «является опасным»

Также демонтируют один из рекламных щитов на крыше.

Участок, где ведутся работы, частично оградили, однако ее можно было обойти - проезд по площади Свободы не перекрывали.