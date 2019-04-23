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23.04.2019  10:58   

Харьковский зоопарк не будет покупать «золотые мандарины и ананасы» для животных

КП «Харьковский зоологический парк» разорвал договор на приобретение фруктов по завышенным ценам


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О расторжении договора между заказчиком и поставщиком стало известно благодаря сайту ProZorro

Напомним, что в начале 2019 Харьковский зоопарк заключил 4 договора на поставку фруктов, овощей, мяса и зерновых культур с Владленой Марченко на общую сумму 10,95 млн.грн.

Выяснилось, что цены на фрукты и овощи, которые приобрел Харьковский зоопарк, в 2-3 раза выше рыночных.

Бананы в Харькове покупают по 95 грн. / за кг. Для сравнения, Николаевский зоопарк приобрел бананы в 3 раза дешевле – по 30,42 грн. / кг.

В харьковский зоопарк покупают апельсины по 95 грн. / кг (Николаевский зоопарк – по 30,42 грн. / кг), лимоны – по 110 грн. / кг (Николаевский зоопарк втрое дешевле – по 35,55 грн. / Кг), орех грецкий – по 88,4 грн. /кг (Николаевский зоопарк в 2,5 раза дешевле – по 33,93 грн. / кг).

После публикаций в СМИ СБУ открыла дело о хищении бюджетных средств сотрудниками зоопарка.

17 апреля на сессии Харьковского горсовета депутат, заместитель председателя ХАЦ, депутат горсовета Игорь Черняк поднял вопрос приобретения коммунальным учреждением фруктов по завышенным в разы ценам. Подобные факты возмутили мэра Харькова Геннадия Кернеса.

«Если кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны. Я обещаю вам, я куплю вам ананасы. Только они будут из кирпичей. И будете вы их кушать. Не может быть такого, чтоб цены даже в супермаркете, а мы говорим о оптовые закупки, разнились в следующем порядке. Я предупреждаю вас всех: Терехова, Богача, Бабицкую … всех предупреждаю. Я понимаю, свежее мясо только убитого барашка стоит каких-то денег льву. Но ананасы … Кто может оценить их качество?»- заявил мэр Кернес во время сессии.

После потрясающего выступления городского головы на сайте ProZorro появилась информация о расторжении договора.

Источник:   Комментарии Харьков
 Тэги:  зоопарк, кернес, харьков, закупка, продукты, ананасы
 
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