Фискальная служба предупредила харьковских предпринимателей о смещении крайнего срока для уплаты налогов

В связи с переносом рабочих дней последним днем для уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам будет 26 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
В ГФС напомнили, что в соответствии с распоряжением Кабмина «О переносе рабочих дней в 2019 году» рабочий вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая.
«То есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день 30 апреля 2019 года. Нормами Налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков слать налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля», – сказано в сообщении.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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