Главная Новости Власть Фискальная служба предупредила харьковских предпринимателей о смещении крайнего срока для уплаты налогов
23.04.2019  11:42   

Фискальная служба предупредила харьковских предпринимателей о смещении крайнего срока для уплаты налогов

В связи с переносом рабочих дней последним днем для уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам будет 26 апреля.


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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

В ГФС напомнили, что в соответствии с распоряжением Кабмина «О переносе рабочих дней в 2019 году» рабочий вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая.

«То есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день 30 апреля 2019 года. Нормами Налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков слать налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля», – сказано в сообщении.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, уплата, харьков, праздники, перенос, штрафы
 
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