На ремонт сквера «Стрелка» дополнительно выделят 16,7 млн. гривен

Департамент коммунального хозяйства горсовета проводит еще один тендер на капитальный ремонт сквера «Стрелка».
Об этом стало известно из сообщения на сайте «ProZorro», передает СтройОбзор.
Стоимость работ оценили в 16,7 млн. грн.
Напомним, 23 августа 2018 года департамент уже заключил один договор на проведение работ стоимостью 27 млн. грн. На эти деньги в сквере должны поменять плитку, обновить парапет, отремонтировать причалы. А если говорить точно, то ремонт заборов обойдется в 5 млн. грн., ремонт дорожного покрытия - 12 млн. грн., ремонт причалов – 465,5 тыс. грн. Также в сквере установят два игровых комплекса «Фрегат» и «Каскад».
Завершить работы, по плану, должны до конца 2019 года.
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