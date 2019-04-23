23.04.2019 13:15

На ремонт сквера «Стрелка» дополнительно выделят 16,7 млн. гривен

Департамент коммунального хозяйства горсовета проводит еще один тендер на капитальный ремонт сквера «Стрелка».



://stroyobzor.ua

Об этом стало известно из сообщения на сайте «ProZorro», передает СтройОбзор.

Стоимость работ оценили в 16,7 млн. грн.

Напомним, 23 августа 2018 года департамент уже заключил один договор на проведение работ стоимостью 27 млн. грн. На эти деньги в сквере должны поменять плитку, обновить парапет, отремонтировать причалы. А если говорить точно, то ремонт заборов обойдется в 5 млн. грн., ремонт дорожного покрытия - 12 млн. грн., ремонт причалов – 465,5 тыс. грн. Также в сквере установят два игровых комплекса «Фрегат» и «Каскад».

Завершить работы, по плану, должны до конца 2019 года.