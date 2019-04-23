Главная Новости Власть В «Чистый четверг» Госрегулятор тарифов НКРЕКП рассмотрит инвестиционную программу харьковских теплосетей, от которой будут зависеть тарифы на горячую воду
23.04.2019  13:43   

В «Чистый четверг» Госрегулятор тарифов НКРЕКП рассмотрит инвестиционную программу харьковских теплосетей, от которой будут зависеть тарифы на горячую воду

В Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ( НКРЕКП), обратилось Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» с заявлением об одобрении Инвестиционной программы на 2019 год.


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На заседании НКРЕКП, проводившегося в форме открытого слушания 19 марта 2019, был одобрен проект постановления НКРЕКП «Об одобрении Инвестиционной программы КП « Харьковские тепловые сети » на 2019».

Регулятором 20 марта 2019 был обнародован проект постановления НКРЕКП «Об одобрении Инвестиционной программы КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ« Харьковские тепловые сети »на 2019» путем его размещения на официальном сайте НКРЕКП в сети Internet.

За время размещения указанного проекта постановления в НКРЕКП предложений и замечаний не поступало.

Кроме того, 2 апреля 2019 было проведено открытое обсуждение проекта постановления НКРЕКП «Об одобрении инвестиционной программы КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «Харьковские тепловые сети» на 2019 », по результатам которого был оформлен соответствующий протокол.

В связи с изложенным Департамент по регулированию отношений в сфере теплоснабжения предлагает принять постановление НКРЕКП «Об одобрении Инвестиционной программы КП« Харьковские тепловые сети »на 2019».

 С материалами к заседанию НКРЕКП и записи видеотрансляции заседания НКРЕКП 19.03.2019 можно ознакомиться на официальном сайте НКРЕКП в сети Internet

Источник:   НКРЕКП
 Тэги:  тарифы, хтс, харьков, рассмотрение, инвестиционная программа
 
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