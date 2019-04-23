Молодежный парк в Харькове огородили забором: начинается реконструкция

Над бывшим кладбищем появятся ограждение с воротами, новые дорожки с освещением, площадки для отдыха и выгула собак, туалет.
Молодежный парк огородили временным забором.
В опубликованном на сайте «ProZorro» договоре о капитальном ремонте парка сказано, что на его территории поменяют дорожное покрытие, освещение, установят новые урны, лавочки, обустроят газоны, систему полива, высадят деревья и клумбы, сделают видеонаблюдение.
В парке установят новую детскую площадку, различные спортивные комплексы, оборудование для занятий воркаутом, теннисный стол.
Кроме того, появятся амфитеатр, туалет, обустроят зону выгула собак.
Парк окружат ограждением с воротами.
Согласно договору, реконструкция парка обойдется в 51 миллион 69 тысяч гривен.
Принять важное решение в этот день будет проще обычного. Ясность мысли, четкость действия и сообразительность – проявив эти качества, вы добьетесь всего, к чему стремитесь.
Переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем – под 20 градусов тепла.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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