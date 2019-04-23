23.04.2019 15:50

Молодежный парк в Харькове огородили забором: начинается реконструкция

Над бывшим кладбищем появятся ограждение с воротами, новые дорожки с освещением, площадки для отдыха и выгула собак, туалет.



://kharkov.comments.ua

Молодежный парк огородили временным забором.

В опубликованном на сайте «ProZorro» договоре о капитальном ремонте парка сказано, что на его территории поменяют дорожное покрытие, освещение, установят новые урны, лавочки, обустроят газоны, систему полива, высадят деревья и клумбы, сделают видеонаблюдение.

В парке установят новую детскую площадку, различные спортивные комплексы, оборудование для занятий воркаутом, теннисный стол.

Кроме того, появятся амфитеатр, туалет, обустроят зону выгула собак.

Парк окружат ограждением с воротами.

Согласно договору, реконструкция парка обойдется в 51 миллион 69 тысяч гривен.