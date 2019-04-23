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23.04.2019  17:40   

В харьковских колониях персонал и заключенные совместно отметили праздник

23 апреля 2019 в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Северо Восточного межрегионального управления отметили Всеукраинский день психолога.


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Во время мероприятий сотрудникам учреждения было доказано о важности поддержания своего психического здоровья, повышение психологической компетентности с целью расширения их возможностей самостоятельно решать проблемы и конфликты, возникающие в личной жизни и профессиональной деятельности, о средствах саморегуляции и различные методы выхода из конфликтов .

Также было обсуждено влияние осужденных на психику сотрудников и возникновения профессиональной деформации, ее профилактику и преодоление.

Работниками отмечена важность общения с психологом, обсуждения как личных так и профессиональных вопросов с целью улучшения своего эмоционального состояния и предупреждения стрессогенного состояния.

С осужденными были проведены тренинги по формированию навыков самоконтроля и эмоциональной устойчивости, сеансы релаксации, диспуты, арт-терапевтические мероприятия, видео презентации социально-смысловых фильмов и их обсуждение.

Также в этот день проведено тестирование осужденных, а с лицами, которые нуждались в психологической поддержке, проведенные коррекционные мероприятия, направленные на снятие негативных состояний, вызванных изоляцию от окружающего мира.

Психологическая работа с осужденными, как компонент воспитательного процесса, в настоящее время является одним из приоритетных направлений развития пенитенциарной системы Украины.

В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах межрегионального управления работает 43 психолога, на которых возложено выполнение задач по изучению осужденных и лиц, заключенных под стражу, с целью уменьшения негативного воздействия на личность от пребывания в условиях изоляции от общества.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управления исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  персонал, колония, харьков, заключенные, психолог, поддержка, тесты
 
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