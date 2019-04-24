24.04.2019 13:22

В Харькове начал работу офис Уполномоченного ВР по правам человека

В Харькове, по адресу ул. Ак. Проскуры 1, начал свою работу офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, который будет охватывать целый восточный региона Украины



фото Insidernews

По словам Сергея Красноперова, регионального представителя Уполномоченного по правам человека в восточных областях ( Харьковская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская) они обрабатывают всякое обращение в течение 5-ти дней, за исключением некоторых случаев, когда законом предусмотрено иное. Обратится в офис может всякий гражданин Украины, права которого были нарушены. Также, он добавил, что наибольшее внимание в харьковском офисе уделяется ситуации с правами человека в пенитенциарных учреждениях или местах добровольного содержания, например, гериатрических пансионатах.

Также, граждане Украины могут подать электронное заявление в случае нарушения их прав. Например, в ситуации, если госслужащий предоставил информацию не в полном объеме по запросу гражданина или если отказывается выдать необходимый документ.

Обо всех случаях в которых можно обратится в офис Уполномоченного ВР детально написано на официальном сайте омбудсмена.