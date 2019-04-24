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24.04.2019  15:20   

У реформированных харьковских фискалов новый начальник

24 апреля новым главой Государственной налоговой службы стал бывший заместитель министра финансов Украины, известный работой с «евробляхерами» и криптовалютами.


Фото: facebook.com/sergey.verlanov.

24 апреля заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя Государственной налоговой службы (ГНС).

Чиновник с 26 июля 2018 был назначен на должность заместителя министра финансов Украины по представлению тогда еще и.о. министра Оксаны Маркаровой. В ведомстве возглавил таможенное и налоговое направления.

По информации портала «Лига. Финансы», приоритетами Верланова на должности в Минфине были реформа Государственной фискальной службы, таможни и налоговой полиции, а также борьба с контрабандой.

Также Верланов работал над законом о «евробляхах» и налогом на выведенный капитал. Высказывался за определение правового статуса криптовалют и их налогообложение.

«Нам удалось вместе много чего начать как в улучшении налогового законодательства, так и реальных шагах по запуску новых РРО, выдали много обобщающих налоговых консультаций, составили реалистичную доходную часть бюджета на 2019 год и дали старт реформы ГФС. И роль Сергея в этом была огромной», – написала о работе Верланова министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  налоговая, оптимизация, харьков, реструктуризация, районирование, начальник
 
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